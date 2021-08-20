Кайлі Дженнер вдруге вагітна, – ЗМІ

Американська зірка Кайлі Дженнер і репер Тревіс Скотт очікують на другу спільну дитину! Про це повідомляють західні ЗМІ. 24-річна мільярдерка вагітна від чоловіка, з яким 2 роки тому розірвала стосунки.

Бейбі-бум у світі шоу-бізнесу продовжується! Тепер ЗМІ говорять про ймовірну вагітність представниці телесімейства Кардашян-Дженнер та успішної бізнесвумен Кайлі Дженнер.

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Кайлі Дженнер вдруге вагітна

Про особливий стан знаменитості повідомляють інсайдери видання Page Six. Вони впевнені в тому, що Дженнер невдовзі стане мамою. Вона завагітніла від Тревіса Скотта, з яким виховує 3-річну доньку Стормі.

Також джерела заявляють, що сім'я Кайлі вже знає цю новину та неймовірно рада цьому. Зовсім скоро світ побачить нового спадкоємця або спадкоємицю знаменитого сімейства.

Наразі Кайлі та Скотт не коментують інформацію щодо поповнення в родині. Вони тримають особисте життя якомога далі від сторонніх очей, тому подробицями діляться досить рідко.