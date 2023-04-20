Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе запідозрили у романі ще кілька тижнів тому, але днями у пресі отримали підтвердження від друзів пари. Модель та актор і справді зустрічаються. Наразі їхні стосунки невимушені.

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Кайлі Дженнер зустрічається з Тімоті Шаламе

На цей час вони зберігають у своїх стосунках певну невимушеність. Це несерйозні відносини, але Кайлі подобається проводити час з Тімоті та дивитися, куди це все приведе,

– повідомило джерело.

За словами інсайдера, модель задоволена новими стосунками та почувається у них значно краще, ніж у взаєминах з Тревісом Скоттом. "Для неї це було справді весело, тому що вона відчуває себе набагато інакше, ніж її минулі стосунки. Це нове та захоплююче для Кайлі, і вона дуже веселиться".

Наразі зірки не хочуть оприлюднювати стосунки. Фани очікували побачити їх разом на фестивалі Coachella, але цього не сталось. Також близькі друзі розповіли про знайомство зірок. Вони зустрілися завдяки Кендалл Дженнер, яка добре товаришує з Тімоті.



Кайлі Дженнер / Фото з її інстаграму

Кайлі Дженнер лиш кілька місяців тому розійшлась з бойфрендом та батьком двох дітей Тревісом Скоттом. Це сталося після того, як у мережі ходили плітки про зради репера. Зіркова пара прийняла рішення розійтись без скандалів та залишитись друзями задля спільних доньки та сина. Модель та підприємиця виховує доньку Стормі та однорічного сина, ім'я якого залишає у таємниці.

Додамо, Тімоті Шаламе – 27-річний американський актор, відомий роллю у фільмах "Інтерстеллар", "Назви мене своїм ім'ям", "Дюна". Мав стосунки з Лілі-Роуз Депп та мексиканською акторкою Ейсою Гонсалес.



Тімоті Шаламе / Фото з його інстаграму