Зловили за пристрасними поцілунками: Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе разом з'явилися на публіці
Джерело:TMZ
Американська зірка Кайлі Дженнер нарешті вийшла в світ з новим обранцем, актором "Дюни" Тімоті Шаламе. Пара вперше разом з'явилися на публіці, відвідавши концерт Бейонсе в Лос-Анджелесі.
Закоханих помітили за обіймами та пристрасними поцілунками. Про їхній роман вперше заговорили у квітні цього року і тепер пара підтвердила ці чутки.
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Кайлі Дженнер з Тімоті Шаламе відвідали спеціальний концерт Бейонсе на честь її 42-річчя. Їх помітили у VIP-секції на стадіоні SoFi в Інглвуді (Лос-Анджелес).
Пара вперше показала почуття на публіці – вони були поруч та обіймалися одне з одним весь вечір. На кадрах видно, що Кайлі й Тімоті цілуються. В якийсь момент актор "Дюни" навіть поцілував руку Дженнер.
Для публічного виходу Кайлі обрала корсетну сукню, а волосся зібрала в шикарну зачіску. Голлівудський актор одягнув повністю чорний образ – толстовку з капюшоном і чорну бейсболку.
Додамо, що на концерті Бейонсе також були Кендалл Дженнер, Лорі Гарві, Джастін та Гейлі Бібер, Адель, Зендая та Кім Кардаш'ян.
Що відомо про стосунки Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе
- Про роман зірок почали говорити навесні після того, як преса отримали підтвердження від друзів пари. Кайлі та Тімоті й справді зустрічаються, однак їхні стосунки невимушені, парі подобається проводити час разом.
- Друзі Дженнер та Шаламе розповіли про знайомство зірок. Вони зустрілися завдяки Кендалл Дженнер, яка добре товаришує з Тімоті.
- Додамо, що модель та бізнесвумен виховує доньку Стормі та однорічного сина, ім'я якого залишає у таємниці. Лише нещодавно Кайлі розійшлась з бойфрендом та батьком своїх дітей Тревісом Скоттом після пліток про його зради. Зіркова пара розійшлася без скандалів.
- Водночас 27-річний актор Тімоті Шаламе, відомий ролями у фільмах "Інтерстеллар", "Назви мене своїм ім'ям" та "Дюна", раніше мав стосунки з Лілі-Роуз Депп та Ейсою Гонсалес.