Американська красуня вміє розбурхувати уяву шанувальників спокусливими кадрами. За сторінкою Кайлі в інстаграмі стежать понад 233 мільйони користувачів мережі, які нетерпляче чекають на її відверті публікації.

Гаряче Кайлі Дженнер посвітила глибоким декольте в пухнастому боді: спокусливе фото

Спекотне фото Кайлі Дженнер

Днями сексапільна знаменитість поширила еротичний знімок. Дженнер млосно позувала, сидячи на камінні. Кайлі для фотосесії одягнула мереживну мінісукню молочного кольору. Вбрання обтисло та підкреслило фігуру зірки. Під сукню Кайлі не одягала бюстгальтер і похизувалася пишними оголеними грудьми.

Довге волосся вона розпустила, а спереду заплела 2 тоненькі косички. Серед аксесуарів відвертий look доповнювали довгі масивні сережки, браслет і каблучки. На обличчі улюблениця мільйонів зробила виразний макіяж у коричневих відтінках з матовою помадою на губах.



Кайлі Дженнер у мереживній сукні / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер