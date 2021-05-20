Американская красавица умеет будоражить воображение поклонников провокационными кадрами. За страницей Кайли в инстаграме следят более 233 миллионов пользователей сети, которые с нетерпением ждут ее откровенных публикаций.

Горячее Кайли Дженнер посветила глубоким декольте в пушистом боди: соблазнительное фото

Жаркое фото Кайли Дженнер

На днях сексапильная знаменитость опубликовала эротический кадр. Дженнер томно позировала, сидя на камнях. Кайли для фотосессии надела кружевное мини-платье молочного цвета. Наряд обтягивал и подчеркнул фигуру звезды. Под платье Кайли не надевала бюстгальтер и похвасталась пышной обнаженной грудью.

Длинные волосы она распустила, а спереди заплела 2 тоненькие косички. Среди аксессуаров откровенный look дополняли длинные массивные серьги, браслет и кольца. На лице любимица миллионов сделала выразительный макияж в коричневых оттенках с матовой помадой на губах.



Кайли Дженнер в кружевном платье / Фото из инстаграма Кайли Дженнер