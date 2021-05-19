Американська знаменитість та підприємиця Кайлі Дженнер потішила фоловерів новим спекотним кадром. Вона знає, як найкраще підкреслити свої принади, а тому завжди отримує компліменти у свій бік.

Гаряче Тіна Кароль показала спокусливу фігуру у відвертому вбранні

Еротичне фото Кайлі Дженнер

Світську левицю сфотографували з верхнього ракурсу, що робило фото по-особливому пікантним. Для нової зйомки зірка приміряла жовте пухнасте боді на довгий рукав, що підкреслювало бездоганну фігуру. Кайлі Дженнер не пропустила нагоди й похизуватися глибоким декольте та пишними стегнами.

Відверте вбрання знаменитість поєднала з ботфортами в тон та у такому самому стилі. Сексуальний образ доповнювали лаконічні сережки-кільця та кілька каблучок.

Довге волосся Кайлі Дженнер розпустила та вклала пишними хвильками. На обличчі модель зробила легкий макіяж з акцентом на природну вроду. Вона підкреслила брови й нафарбувала губи нюдовою помадою.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Реакція мережі

Шанувальники Кайлі Дженнер залишилися в захваті від її фотографії. Світлина набрала понад 1,5 мільйонів вподобань всього лише за декілька годин. У коментарях натомість безліч компліментів: