Ялинка у два поверхи: як Кайлі Дженнер готується до Різдва – відео, від якого перехоплює подих

Світові знаменості готуються до Різдва, яке відзначатимуть 25 грудня. Святкова атмосфера вже панує вдома в світської левиці Кайлі Дженнер. У її маєтку встановили величезну ялинку, яку прикрашала ціла команда.

Різдвяні свята – казковий час для кожного. Вулиці міст прикрашають новорічними вогниками та іншими декораціями, вдома кожен намагається створити атмосферу, яка буде до душі. Так зробила Кайлі Дженнер.

Вас може зацікавити Велика хутряна панама – хіт зими: як її носити показує Ріанна і Белла Хадід

Ялинку для Кайлі Дженнер прикрашала ціла команда

25-річна модель та бізнесвумен встановила у своєму маєтку величезну ялинку. Ціла команда робітників заносила її в особняк. А щоб прикрасили різдвяне дерево знадобилася драбина.

Новорічну красуню обмотали кілометрами гірлянд із вогниками теплого білого кольору. Нижні гілки ялинки допомагали прикрашати діти моделі. Іграшки, які вони чіпляли, нагадують звичні для українців кульки. Цього року ялинка Дженнер хоча й величезна, але прикрашена мінімалістично.

Нагадаємо, Білий дім вже також прикрасили до Різдва. У президентській резиденції встановили десятки ялинок та інших декорацій. Головними героями цих композицій стали домашні улюбленці Байденів – собака Коммандор та кішка Віллоу. Головну ялинку встановили в центрі Овального кабінету. І прикрасили її синьо-золотистими іграшками. Казкові фото та відео дивіться тут.