Американская знаменитость и предпринимательница Кайли Дженнер порадовала фолловеров новым жарким кадром. Она знает, как лучше всего подчеркнуть свои прелести, а потому всегда получает комплименты в свою сторону.
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Эротическое фото Кайли Дженнер
Светскую львицу сфотографировали с верхнего ракурса, что делало фото по-особенному пикантным. Для новой съемки звезда примерила желтое пушистое боди на длинный рукав, которое подчеркивало безупречную фигуру. Кайли Дженнер не упустила случая похвастаться глубоким декольте и пышными бедрами.
Откровенный наряд знаменитость соединила с ботфортами в тон и в таком же стиле. Сексуальный образ дополняли лаконичные серьги-кольца и несколько колец.
Длинные волосы Кайли Дженнер распустила и уложила пышными волнами. На лице модель сделала легкий макияж с акцентом на естественную красоту. Она подчеркнула брови и накрасила губы нюдовой помадой.
Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер
Реакция сети
Поклонники Кайли Дженнер остались в восторге от ее фотографии. Фото набрало более 1,5 миллиона лайков всего лишь за несколько часов. В комментариях в то же время множество комплиментов:
- "Вау";
- "Очаровательная";
- "Красивая";
- "Не было еще фото, которое бы мне не понравилось";
- "Королева";
- "Идеал".