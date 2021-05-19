Американская знаменитость и предпринимательница Кайли Дженнер порадовала фолловеров новым жарким кадром. Она знает, как лучше всего подчеркнуть свои прелести, а потому всегда получает комплименты в свою сторону.

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Эротическое фото Кайли Дженнер

Светскую львицу сфотографировали с верхнего ракурса, что делало фото по-особенному пикантным. Для новой съемки звезда примерила желтое пушистое боди на длинный рукав, которое подчеркивало безупречную фигуру. Кайли Дженнер не упустила случая похвастаться глубоким декольте и пышными бедрами.

Откровенный наряд знаменитость соединила с ботфортами в тон и в таком же стиле. Сексуальный образ дополняли лаконичные серьги-кольца и несколько колец.

Длинные волосы Кайли Дженнер распустила и уложила пышными волнами. На лице модель сделала легкий макияж с акцентом на естественную красоту. Она подчеркнула брови и накрасила губы нюдовой помадой.



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер

Реакция сети

Поклонники Кайли Дженнер остались в восторге от ее фотографии. Фото набрало более 1,5 миллиона лайков всего лишь за несколько часов. В комментариях в то же время множество комплиментов: