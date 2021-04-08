Кайлі Дженнер похизувалась апетитними формами в неоновому бікіні: пікантні фото

Американська знаменитість Кайлі Дженнер не припиняє розбурхувати уяву шанувальників фотографіями з відвертих зйомок. На сторінці зірки з'явилися нові провокативні знімки.

Світська левиця та мільйонерка Кайлі Дженнер оприлюднила у своєму блозі нові пікантні світлини. Вона завела 224-мільйонну аудиторію, а серія кадрів набрала більше як 6 мільйонів вподобань від активних прихильників.

Спекотно Хвора на розсіяний склероз Сельма Блер показала чарівні форми без купальника на пляжі

Еротичні фото Кайлі Дженнер

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" не відмовляє собі в елітному відпочинку. Днями зірка поніжилась на теплому сонці біля басейну, а заразом влаштувала відверту фотосесію в купальнику.

Для чергової зйомки Кайлі Дженнер обрала жовте бікіні неонового відтінку, що складалося з відвертого топа і трусиків. Купальник вдало підкреслив усі вигини розкішного тіла знаменитості та її пишні форми. Світська левиця не тільки продемонструвала фігуру, але й зблизька показала тендітну талію.

Зірка доповнила спокусливий аутфіт масивними браслетами на руці та великими сережками. Вона розпустила довге волосся й вклала його пляжними хвилями. На обличчя Кайлі Дженнер не наносила макіяж, тож похизувалась натуральною вродою.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

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Спекотні фото Кайлі Дженнер