Голлівудська акторка Сельма Блер влаштувала несподівану для неї та шанувальників відверу фотосесію. Зірка була напівоголеною, тому груди прикрила капелюхом на березі океану.

48-річна зірка у 2018 році зізналась, що хворіє на розсіяний склероз. Лікування не допомагало, тому їй зробили пересадку стовбурових клітин і призначили дуже важкий курс хімієтерапії. Незважаючи на це, акторка продовжує насолоджуватись життям та ловити найкращі його миті.

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На березі океану, вона схоже, ніжилась під сонцем і вирішила зафіксувати такий момент на фото. На знімках Сельма позує в одних лише червоних плавках, а оголені груди прикриває солом'яним капелюхом. Її погляд відведений в бік.



Чарівна Сельма Блер / Фото з інстаграму акторки

На іншому знімку зірка повеселилась і підняла одну ногу вверх, наче балерина.

Весняні канікули 2021 року! Я як ніколи ціную ці пляжні дні,

– підписала знімки Блер.



Хвора на розсіяний склероз акторка показала відмінну розтяжку / Фото з інстаграму акторки

Реакція фанатів

Шанувальники були в захваті від таких чуттєвих фото, тому засипали її компліментами. Серед них було чимало зірок: Різ Візерспун, Наомі Вотс, Шерон Стоун та багато інших: