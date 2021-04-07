Хвора на розсіяний склероз Сельма Блер показала чарівні форми без купальника на пляжі
Голлівудська акторка Сельма Блер влаштувала несподівану для неї та шанувальників відверу фотосесію. Зірка була напівоголеною, тому груди прикрила капелюхом на березі океану.
Джерело:інстаграм Сельми Блер
48-річна зірка у 2018 році зізналась, що хворіє на розсіяний склероз. Лікування не допомагало, тому їй зробили пересадку стовбурових клітин і призначили дуже важкий курс хімієтерапії. Незважаючи на це, акторка продовжує насолоджуватись життям та ловити найкращі його миті.
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На березі океану, вона схоже, ніжилась під сонцем і вирішила зафіксувати такий момент на фото. На знімках Сельма позує в одних лише червоних плавках, а оголені груди прикриває солом'яним капелюхом. Її погляд відведений в бік.
Чарівна Сельма Блер / Фото з інстаграму акторки
На іншому знімку зірка повеселилась і підняла одну ногу вверх, наче балерина.
Весняні канікули 2021 року! Я як ніколи ціную ці пляжні дні,
– підписала знімки Блер.
Хвора на розсіяний склероз акторка показала відмінну розтяжку / Фото з інстаграму акторки
Реакція фанатів
Шанувальники були в захваті від таких чуттєвих фото, тому засипали її компліментами. Серед них було чимало зірок: Різ Візерспун, Наомі Вотс, Шерон Стоун та багато інших:
- "Яка радість!";
- "Мені подобається цей купальник!";
- "Просто чарівна";
- "Цей капелюх! Це тіло! Ця поза!";
- "Я закохалася в ці фото".
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