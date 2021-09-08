Кайлі Дженнер підтвердила другу вагітність: чуттєве відео

Знаменита модель та підприємиця Кайлі Дженнер підтвердила чутки, що довгий час поширювалися в пресі. Вона офіційно заявила, що разом з Тревісом Скоттом очікує появи другої дитини.

Кайлі Дженнер вагітна вдруге

Зірка американського реаліті-шоу та модель Кайлі Дженнер довго не підтверджувала, але й не спростовувала чутки, що поширювалися з кінця серпня 2021 року. Однак нарешті знаменитість офіційно оголосила, що стане мамою вдруге.

До теми Кайлі Дженнер намагалась завагітніти вдруге майже рік, – ЗМІ

На особистій сторінці в інстаграмі Кайлі Дженнер поширила зворушливе відео. Там вона показала позитивний тест на вагітність та зворушливу реакцію репера Тревіса Скотта. Також підприємиця поділилась рідкісними кадрами з УЗД, на яке ходила разом з коханим та донькою Стормі, де з других відвідин лікаря почула серцебиття малюка.

Шанувальників не залишила байдужими й реакція матері Кайлі Дженнер – Кріс Дженнер. Зірка показала матусі фото з УЗД, на що Кріс мило відреагувала.

Почекай секунду ... ти вагітна? Стормі, у нас народиться дитина! Це один із найщасливіших днів у моєму житті!

– сказала Дженнер.

Модель також вперше показала фото з оголеним вагітним животом. Зворушливе відео завершується тим, як 3-річна Стормі цілує животик зіркової матусі.



Кайлі Дженнер вагітна вдруге / Скриншот з відео

Знаменитість підписала ролик дуже лаконічно, залишивши тільки емоджі вагітної жінки та білого серця. Також у дописі вона позначила батька дитини, Тревіса Скотта.

Друга вагітність Кайлі Дженнер