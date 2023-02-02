8 років без "Скрябіна": треки Андрія Кузьменка, які переспівують його колеги

Лідер легендарного гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув 8 років тому, але його творчість продовжує звучати. Артист живе, поки живе його музика, тому колеги виконавця переспівують чуттєві треки на своїх концертах, записують власні аранжування.

Для мільйонів українців Андрій був прикладом щирості, простоти та людяності. За своє життя він написав десятки проникливих хітів, які досі звучать на вулицях міст, викликають мурашки по шкірі. І навіть у виконанні інших музикантів душа та сенс знакових пісень "Скрябіна" залишаються такими ж самими.

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Голос Андрія завжди лунає у каверах на його пісні. Глибокі та проникливі тексти є втіленням думок "Кузьми". Часом різкі та прямолінійні, але такі правдиві. Далі у добірці 24 Каналу почуйте "голос" легендарного Кузьменка у піснях його друзів і колег.

Кавери, які записали після загибелі "Кузьми"

"Антитіла" – "Люди, як кораблі"

Пісню про розлуку та біль Тарас Тополя та гурт "Антитіла" заспівали по-своєму у 2015 році. Це сталося на концерті пам'яті "Кузьми". Відтоді музиканти постійно виконують цей хіт на своїх концертах, наголошуючи, що "Скрябін" завжди буде з нами.

"Антитіла" – "Люди, як кораблі": дивіться відео онлайн

Святослав Вакарчук – "Мовчати"

Лідер гурту "Океан Ельзи" написав цю кавер-версію на хіт товариша одразу після його загибелі. У треку Вакарчук висловив весь біль втрати, який тоді був всередині.

"Святослав Вакарчук" – "Мовчати": дивіться відео онлайн

Pianoбой – "Шампанські очі"

Легка, світла та романтична композиція стала для багатьох чудовим спогадом про перший поцілунок чи перший весільний танець. А у виконанні Дмитра Шурова її вперше почули рівно через 10 років після написання – у 2016 році. Та цей трек популярний і досі.

Pianoбой – "Шампанські очі": дивіться відео онлайн

"Бумбокс" – "Спи собі сама"

Цей хіт "Скрябін" випустив у 2003 році. Досі це одна з найпопулярніших україномовних пісень. Андрій Хливнюк надзвичайно чуттєво переспівав трек на концерті пам'яті "Кузьми".

"Бумбокс" – "Спи собі сама": дивіться відео онлайн

Валерій Харчишин – "Кинули"

Лідер гурту "Друга Ріка" створив кавер-композицію на пісню "Кинули", що у 2009 році увійшла в альбом Кузьменка "Моя Еволюція".

Валерій Харчишин – "Кинули": дивіться відео онлайн

Тарас Чубай – "Птахи"

Цю композицію випустили ще у 1995 році в складі альбому "Птахи". А кавер-версію Тарас Чубай записав у рік смерті Кузьменка.

Тарас Чубай – "Птахи": дивіться відео онлайн

Кавери для фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Чимало каверів на хіти "Скрябіна" вийшли у рік початку повномасштабної війни. Багато з них стали саундтреками фільму "Я, "Побєда" і Берлін", який зняли за повістю Андрія Кузьменка.

DZIDZIO – "То моє море"

У січні DZIDZIO презентував кавер пісні "То моє море". Хіт досі надихає людей, у ньому йдеться про бажання бути собою, мріяти та втілювати свої фантазії в життя, про свободу та вміння віднайти свою сім'ю.

DZIDZIO – "То моє море": дивіться відео онлайн

"Антитіла" – "Чорнобиль форева"

Ще один саундтрек до фільму презентував гурт "Антитіла", який раніше переспівував легендарні "Люди, як кораблі". За словами Тараса Тополі це пісня, мабуть, його 5 – 6 класів. Саме в цей час він познайомився з творчістю Андрія Кузьменка і гурту "Скрябін".

"Антитіла" – "Чорнобиль форева": дивіться відео онлайн

Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти"

Цей трек не такий відомий, як деякі інші сингли Кузьми, але також пролунає у роуд-муві "Я, "Побєда" і Берлін" у виконанні переможниці Євробачення-2016.

Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти": дивіться відео онлайн

ТНМК – "Кольорова"

Яскрава і відверта пісня "Кольорова" з'явилася у 2009 році. Вона вражає своїм бешкетним змістом, але в останній рядках має справжній сенс. Творці фільму її глибоко асоціюють із самим вайбом фільму "Я "Побєда" і Берлін".

ТНМК – "Кольорова": дивіться відео онлайн