Для миллионов украинцев Андрей был примером искренности, простоты и человечности. За свою жизнь он написал десятки проникновенных хитов, которые до сих пор звучат на улицах городов, вызывают мурашки по коже. И даже в исполнении других музыкантов душа и смысл знаковых песен "Скрябина" остаются такими же.

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Голос Андрея всегда звучит в каверах на его песни. Глубокие и проницательные тексты представляют собой воплощение мыслей "Кузьмы". Иногда резкие и прямолинейные, но такие правдивые. Далее в подборке 24 Канала слушайте "голос" легендарного Кузьменко в песнях его друзей и коллег.

Каверы, записанные после гибели "Кузьмы"

"Антитела" – "Люди, як кораблі"

Песню о разлуке и боли Тарас Тополя и группа "Антитела" спели по-своему в 2015 году. Это произошло на концерте памяти "Кузьмы". С тех пор музыканты постоянно исполняют этот хит на своих концертах, отмечая, что "Скрябин" всегда будет с нами.

"Антитела" – "Люди, як кораблі": смотрите видео онлайн

Святослав Вакарчук – "Мовчати"

Лидер группы "Океан Эльзы" написал кавер-версию на хит товарища сразу после его гибели. В треке Вакарчук выразил всю боль потери, которая тогда была внутри.

"Святослав Вакарчук" – "Мовчати": смотрите видео онлайн

Pianoбой – "Шампанські очі"

Легкая, светлая и романтическая композиция стала для многих прекрасным воспоминанием о первом поцелуе или первом свадебном танце. А в исполнении Дмитрия Шурова ее впервые услышали ровно через 10 лет после написания – в 2016 году. Но этот трек популярен до сих пор.

Pianoбой – "Шампанські очі": смотрите видео онлайн

"Бумбокс" – "Спи собі сама"

Этот хит "Скрябин" выпустил в 2003 году. До сих пор это одна из самых популярных украиноязычных песен. Андрей Хливнюк чрезвычайно чувственно перепел трек на концерте памяти "Кузьмы".

"Бумбокс" – "Спи собі сама": смотрите видео онлайн

Валерий Харчишин – "Кинули"

Лидер группы "Друга Ріка" создал кавер-композицию на песню "Кинули", которая в 2009 году вошла в альбом Кузьменко "Моя Эволюция".

Валерий Харчишин – "Кинули": смотрите видео онлайн

Тарас Чубай – "Птахи"

Эту композицию выпустили еще в 1995 году в составе альбома "Птахи". А кавер-версию Тарас Чубай записал в год смерти Кузьменко.

Тарас Чубай – "Птахи": смотрите видео онлайн

Каверы для фильма "Я, "Победа" и Берлин"

Многие каверы на хиты "Скрябина" вышли в год начала полномасштабной войны. Многие стали саундтреками фильма "Я, "Победа" и Берлин", который сняли по повести Андрея Кузьменко.

DZIDZIO – "То моє море"

В январе DZIDZIO презентовал кавер песни "То моє море". Хит до сих пор вдохновляет людей, в нем говорится о желании быть собой, мечтать и воплощать свои фантазии в жизнь, свободу и умение обрести свою семью.

DZIDZIO – "То моє море": смотрите видео онлайн

"Антитела" – "Чорнобиль форева"

Еще один саундтрек к фильму презентовала группа "Антитела", которая раньше перепевала легендарную "Люди, як кораблі". По словам Тараса Тополи, это песня, наверное, его 5 – 6 классов. Именно в это время он познакомился с творчеством Андрея Кузьменко и группы "Скрябин".

"Антитела" – "Чернобиль форева": смотрите видео онлайн

Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти"

Этот трек не столь известен, как некоторые другие синглы Кузьмы, но также прозвучит в роуд-муве "Я, "Победа" и Берлин" в исполнении победительницы Евровидения-2016.

Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти": смотрите видео онлайн

ТНМК – "Кольорова"

Яркая и откровенная песня "Кольорова" появилась в 2009 году. Она поражает своим озорным содержанием, но в последней строчках имеет настоящий смысл. Создатели фильма ее глубоко ассоциируют с самым вайбом фильма "Я "Победа" и Берлин".

ТНМК – "Кольорова": смотрите видео онлайн