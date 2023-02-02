Для мільйонів українців Андрій був прикладом щирості, простоти та людяності. За своє життя він написав десятки проникливих хітів, які досі звучать на вулицях міст, викликають мурашки по шкірі. І навіть у виконанні інших музикантів душа та сенс знакових пісень "Скрябіна" залишаються такими ж самими.

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Голос Андрія завжди лунає у каверах на його пісні. Глибокі та проникливі тексти є втіленням думок "Кузьми". Часом різкі та прямолінійні, але такі правдиві. Далі у добірці 24 Каналу почуйте "голос" легендарного Кузьменка у піснях його друзів і колег.

Кавери, які записали після загибелі "Кузьми"

"Антитіла" – "Люди, як кораблі"

Пісню про розлуку та біль Тарас Тополя та гурт "Антитіла" заспівали по-своєму у 2015 році. Це сталося на концерті пам'яті "Кузьми". Відтоді музиканти постійно виконують цей хіт на своїх концертах, наголошуючи, що "Скрябін" завжди буде з нами.

"Антитіла" – "Люди, як кораблі": дивіться відео онлайн

Святослав Вакарчук – "Мовчати"

Лідер гурту "Океан Ельзи" написав цю кавер-версію на хіт товариша одразу після його загибелі. У треку Вакарчук висловив весь біль втрати, який тоді був всередині.

"Святослав Вакарчук" – "Мовчати": дивіться відео онлайн

Pianoбой – "Шампанські очі"

Легка, світла та романтична композиція стала для багатьох чудовим спогадом про перший поцілунок чи перший весільний танець. А у виконанні Дмитра Шурова її вперше почули рівно через 10 років після написання – у 2016 році. Та цей трек популярний і досі.

Pianoбой – "Шампанські очі": дивіться відео онлайн

"Бумбокс" – "Спи собі сама"

Цей хіт "Скрябін" випустив у 2003 році. Досі це одна з найпопулярніших україномовних пісень. Андрій Хливнюк надзвичайно чуттєво переспівав трек на концерті пам'яті "Кузьми".

"Бумбокс" – "Спи собі сама": дивіться відео онлайн

Валерій Харчишин – "Кинули"

Лідер гурту "Друга Ріка" створив кавер-композицію на пісню "Кинули", що у 2009 році увійшла в альбом Кузьменка "Моя Еволюція".

Валерій Харчишин – "Кинули": дивіться відео онлайн

Тарас Чубай – "Птахи"

Цю композицію випустили ще у 1995 році в складі альбому "Птахи". А кавер-версію Тарас Чубай записав у рік смерті Кузьменка.

Тарас Чубай – "Птахи": дивіться відео онлайн

Кавери для фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Чимало каверів на хіти "Скрябіна" вийшли у рік початку повномасштабної війни. Багато з них стали саундтреками фільму "Я, "Побєда" і Берлін", який зняли за повістю Андрія Кузьменка.

DZIDZIO – "То моє море"

У січні DZIDZIO презентував кавер пісні "То моє море". Хіт досі надихає людей, у ньому йдеться про бажання бути собою, мріяти та втілювати свої фантазії в життя, про свободу та вміння віднайти свою сім'ю.

DZIDZIO – "То моє море": дивіться відео онлайн

"Антитіла" – "Чорнобиль форева"

Ще один саундтрек до фільму презентував гурт "Антитіла", який раніше переспівував легендарні "Люди, як кораблі". За словами Тараса Тополі це пісня, мабуть, його 5 – 6 класів. Саме в цей час він познайомився з творчістю Андрія Кузьменка і гурту "Скрябін".

"Антитіла" – "Чорнобиль форева": дивіться відео онлайн

Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти"

Цей трек не такий відомий, як деякі інші сингли Кузьми, але також пролунає у роуд-муві "Я, "Побєда" і Берлін" у виконанні переможниці Євробачення-2016.

Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти": дивіться відео онлайн

ТНМК – "Кольорова"

Яскрава і відверта пісня "Кольорова" з'явилася у 2009 році. Вона вражає своїм бешкетним змістом, але в останній рядках має справжній сенс. Творці фільму її глибоко асоціюють із самим вайбом фільму "Я "Побєда" і Берлін".

ТНМК – "Кольорова": дивіться відео онлайн