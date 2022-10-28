Katya Chilly прокоментувала Нацвідбір Євробачення, куди її знову не взяли: її підтримала Мозгова
Джерело:Katya Chilly
Суспільне оприлюднило лонглист Нацвідбору Євробачення-2023, до якого ввійшли 36 учасників. Серед них немає Katya Chilly, яка вкотре надсилала свою пісню, але не пройшла. Співачка заявила, що цього разу їй вже не гірко.
На Національний відбір Євробачення 2023 року подалося майже 300 учасників. Як з'ясувалося, Katya Chilly теж написала пісню, яка могла б підкорити Європу. Однак музичний продюсер Дмитро Шуров її не оцінив і в лонглист не взяв. Співачка прокоментувала те, що знову опинилася за бортом.
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Katya Chilly відреагувала, що її знову не взяли на Нацвідбір Євробачення
Наша пісня знову не пройшла перший відбірковий Євробачення. Ну і ладно. Ні, не гірко, не здивована. Подивлюсь, хто пройде,
– прокоментувала Katya Chilly.
"Це просто береги. Значить моє русло інше в цьому році", – додала співачка в коментарях.Нагадаємо, це не вперше Katya Chilly незадоволена результатами Нацвідбору Євробачення. Минулого року вона обурювалася, що її "геніальну пісню, яка безперечно могла привезти перемогу", не пропустили навіть у перший відбірковий тур. Тоді співачка скаржилася, що її просто не хочуть брати на телебачення.
Як відреагувала мережа
Katya Chilly підтримала продюсерка Олена Мозгова. Вона вважає, що цей конкурс їй ні до чого: "Навіщо воно тобі".
Натомість прихильники Katya Chilly пишуть, що її музика занадто глибока для Євробачення, куди нібито беруть попсові пісні. Дехто навіть натякає на корупцію на Нацвідборі:
- "Я не розумію цього. І інших причин, окрім корупції, в цій відмові не бачу";
- "У вас занадто високий рівень для Євробачення";
- "Мені здається, що твоя творчість вища за Євробачення, і це очевидно";
- "Тебе і так всі знають";
- "Ми полюбили вас без Євробачень і модних трендів, Катю. Щастя, що ви в нас є. І наспівуєте нам нову, сильну, повну див і чудес долю. Дякую";
- "Тобі реально не потрібно витрачати стільки часу і ресурсів на те Євробачення. У всесвіту на тебе свої плани. Але я б дуже хотіла, щоб світ асоціював Україну з тобою – такою щирою, щедрою, відважною і неймовірно талановитою";
- "Ти найкраща. Була і будеш. Справа в тому, що ти "глибока", а таких людей мало. Більшість просто не дотягують до розуміння твоєї глибини. От і все";
- "Жаль. А за тим, що відбуватиметься на Нацвідборі, треба буде стежити, бо там майже щоразу якийсь зашквар".