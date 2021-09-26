Катя Осадчая является одной из самых популярных мамочек в украинском шоу-бизнесе. А также она пример для многих женщин, ведь удачно сочетает карьеру и материнство.

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Новое фото Кати Осадчей с сыном

Ведущая опубликовала новый трогательный кадр на личной странице в инстаграме. Теплым осенним днем она позировала во дворе собственного загородного дома. Катя сделала селфи в черной майке. Волосы она собрала в небрежную прическу сзади, а на лицо не наносила косметику. На снимке прекрасно видно ее золотистый загар, который звезда получила во время летних отпусков.

Но больше всего внимание публики привлек Даниил, который сладко спал на груди у мамочки. Его Осадчая одела в белые одежды.



Катя Осадчая с сыном Даниилом / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Текст публикации Кати Осадчей:

Маленький ребенок делает маму моложе. Ведь в который раз чему-то учишься, снова учишься понимать тон "кряхтения", желание без слов и спать по три часа между кормлениями. Илья родился, когда мне было 19, Иван – в 33, Даниил – в 37. И сейчас будто снова вернулась в свои девятнадцать, ведь так же гуляю с коляской по осенним улицам и так же держу на руках маленького мальчика, а тем временем Илье исполнится 19 через несколько дней.