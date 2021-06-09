Катя Осадча захопила образом у сукні зі спільної колекції з Андре Таном: фото

Успішна українська телеведуча Катя Осадча показала нові фото з відпочинку в Туреччині. Зірка продемонструвала ніжний образ у білій гороховій сукні. Це вбрання створено у колаборації Осадчої з модельєром Андре Таном.

Українська телеведуча Катя Осадча та Юрій Горбунов разом перебувають у відрядженні в Туреччині. Перед робочими зйомками зірка зробила кілька фото у красивій сукні, якими поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Каті Осадчої

Знаменитість позувала перед камерою на березі моря, усміхаючись променям сонця. Для літньої прогулянки вона обрала білу мінісукню з рюшами та воланами на рукавах з гороховим чорним принтом. Зазначимо, що це – вбрання з колекції Каті Осадчої з Андре Таном. Така сукня коштує 1999 гривень.

Телеведуча постала босоніж, насолоджуючись прохолодою води. Стильний повсякденний образ вона доповнила вдалими деталями – сонцезахисними окулярами, бежевим капелюхом, різнобарвними браслетами на руках та намистом на шиї.

Катя Осадча зібрала волосся у гарний пучок. Вона не робила на обличчі макіяж, тож продемонструвала натуральну вроду.

Ідеальний день. Ідеальна сукня. Трохи відпочинку перед зйомками,

– написала Катя Осадча під фото.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Шанувальники прокоментували яскраві фото Каті Осадчої з Туреччини. Андре Тан також висловився про образ зірки та зауважив, що їй дуже пасує сукня, до того ж вбрання приховує вагітний стан: