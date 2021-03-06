Катя Осадча зачарувала стильним аутфітом в елегантному жакеті: фото

6 березня 2021 , 11:03
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Джерело:

інстаграм Каті Осадчої

Відома українська телеведуча Катя Осадча поділилась з прихильниками новим фото. Зірка зачарувала образом у вбранні головних кольорів 2021 року.

Успішна українська телеведуча Катя Осадча часто ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя. Днями зірка оприлюднила фото зі стильної фотосесії.

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Образ Каті Осадчої

Знаменитість позувала перед камерою на світлому тлі. Вона впевнено дивилась в об'єктив. Для нової зйомки Катя Осадча обрала елегантний жовтий жакет із сірою блискучою вставкою зверху, а також брючні штани в тон. Варто зазначити, що зірка обрала вбрання головних кольорів 2021 року – тому її look виглядав по-особливому красивим.

Катя Осадча доповнила образ лаконічними золотими сережками-кільцями та оригінальним ланцюжком на шиї. Довге волосся телеведуча уклала в трендову зачіску, зібравши частину волосся ззаду.

Бездоганний вигляд зірки вдало завершив макіяж, що тільки підкреслив натуральну красу. Катя нафарбувала очі нюдовими тінями, а на її губах красувалась світла рожева помада.


Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої


Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Шанувальників підкорив look телезірки:

  • Найтрендовіші кольори;
  • Неперевершена. Поєднання кольорів дуже вам личить;
  • Неймовірна красуня;
  • Яка ж ви красива;
  • Надзвичайна;
  • Стильна.