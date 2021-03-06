Катя Осадча зачарувала стильним аутфітом в елегантному жакеті: фото

Відома українська телеведуча Катя Осадча поділилась з прихильниками новим фото. Зірка зачарувала образом у вбранні головних кольорів 2021 року.

Успішна українська телеведуча Катя Осадча часто ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя. Днями зірка оприлюднила фото зі стильної фотосесії.

Дивіться також Маша Єфросиніна вразила сміливим образом у чорному шкіряному костюмі: фото

Образ Каті Осадчої

Знаменитість позувала перед камерою на світлому тлі. Вона впевнено дивилась в об'єктив. Для нової зйомки Катя Осадча обрала елегантний жовтий жакет із сірою блискучою вставкою зверху, а також брючні штани в тон. Варто зазначити, що зірка обрала вбрання головних кольорів 2021 року – тому її look виглядав по-особливому красивим.

Катя Осадча доповнила образ лаконічними золотими сережками-кільцями та оригінальним ланцюжком на шиї. Довге волосся телеведуча уклала в трендову зачіску, зібравши частину волосся ззаду.

Бездоганний вигляд зірки вдало завершив макіяж, що тільки підкреслив натуральну красу. Катя нафарбувала очі нюдовими тінями, а на її губах красувалась світла рожева помада.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Шанувальників підкорив look телезірки: