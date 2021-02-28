Відома телеведуча Катя Осадча днями відсвяткувала день народження мами. Вона оприлюднила гарні фото з найріднішою, а також показала сина Івана.

Знаменита українська ведуча Катя Осадча при нагоді завжди проводить час із батьками. Нещодавно зірка опублікувала фото із дня народження мами.

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Фото Каті Осадчої з мамою

У суботу, 27 лютого, Анна Осадча святкувала день народження в присутності найрідніших. Мама телеведучої одягнула білий в'язаний светр.

Катя Осадча поділилась фото із матусею. Вона позувала у білій сорочці та чорному повітряному сарафані на тонких бретелях. Волосся телеведуча заплела і зібрала ззаду. Катя Осадча постала без макіяжу, тому, як і її мама, похизувалась натуральною вродою.



Катя Осадча з мамою / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Катя Осадча показала фото із застілля. За святковим столом вже сидів маленький Іван у синьому вбранні. Біля нього стояв великий букет жовтих квітів. Для кожного гостя підготували прибори та серветку, де було вишите ім'я. У підписі до кадрів Катя Осадча привітала матусю з днем народження.

Наше найтепліше сімейне свято – день народження мами! Мамо, з днем народження! Квітни, а ми просто завжди будемо поруч,

– написала телеведуча.



Син Каті Осадчої за святковим столом / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Шанувальники зірки приєдналися до привітань: