Катя Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували 5 річницю шлюбу за кордоном: де побувало подружжя

7 лютого 2022 , 13:03
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Джерело:

інстаграм Каті Осадчої

Популярні ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов обожнюють подорожі. Тому особливий для свого життя день також вирішили провести в мандрівці. Подружжя побувало в Парижі.

Катя та Юрій є однією з найпопулярніших сімейних пар в українському шоу-бізнесі. Закохані виховують двох синів, багато часу приділяють роботі, однак не забувають про себе й часто вирушають у мандрівки лише вдвох. 

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Французькі канікули Осадчої та Горбунова

5 річницю шлюбу закохані відсвяткували 3 лютого. Вони вирішили відсвяткувати особливу дату лише вдвох й втекли за кордон. Для романтичного вікенду Осадча та Горбунов обрали Париж.

Погода була дощовою та прохолодною, але не завадила подружжю сповна насолодитися цими вихідними. Катя опублікувала в інстаграмі атмосферне відео, в якому показала найяскравіші моменти цієї мандрівки:

  • прогулянки нічним Парижем;
  • розкішний готельний номер;
  • панорами французького міста;
  • усмішки та неповторні миті з коханим;
  • посиденьки в закладах міста.

Наша святкова втеча в Париж. 5 років шлюбу пам'ятатимемо такими,
– написала Осадча під відео.

Катя Осадча та Юрій Горбунов у Парижі: дивіться відео онлайн

Попередні подорожі Каті Осадчої та Юрія Горбунова

  • Після святкування Нового року Катя та Юрій полетіли грітися на сонечку. Для зимової відпустки вони обрали теплий Таїланд
  • Перед Новим роком знаменитості декілька днів провели в засніженому Яремче
  • Наприкінці 2021 року Осадча та Горбунов гайнули до Італії. Звідти вони ділилися яскравими кадрами з різних міст. 
Автор: Христина Кобак