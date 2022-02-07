Катя Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували 5 річницю шлюбу за кордоном: де побувало подружжя

Популярні ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов обожнюють подорожі. Тому особливий для свого життя день також вирішили провести в мандрівці. Подружжя побувало в Парижі.

Катя та Юрій є однією з найпопулярніших сімейних пар в українському шоу-бізнесі. Закохані виховують двох синів, багато часу приділяють роботі, однак не забувають про себе й часто вирушають у мандрівки лише вдвох.

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Французькі канікули Осадчої та Горбунова

5 річницю шлюбу закохані відсвяткували 3 лютого. Вони вирішили відсвяткувати особливу дату лише вдвох й втекли за кордон. Для романтичного вікенду Осадча та Горбунов обрали Париж.

Погода була дощовою та прохолодною, але не завадила подружжю сповна насолодитися цими вихідними. Катя опублікувала в інстаграмі атмосферне відео, в якому показала найяскравіші моменти цієї мандрівки:

прогулянки нічним Парижем;

розкішний готельний номер;

панорами французького міста;

усмішки та неповторні миті з коханим;

посиденьки в закладах міста.

Наша святкова втеча в Париж. 5 років шлюбу пам'ятатимемо такими,

– написала Осадча під відео.

Катя Осадча та Юрій Горбунов у Парижі: дивіться відео онлайн

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