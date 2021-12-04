Катя Осадча відвідала світський захід у бежевій сукні: фото ніжного образу зірки
Джерело:інстаграм "Світського життя"
Відома українська телеведуча Катя Осадча стала гостею Gala Dinner Chino Latino від Ектора Хіменеса-Браво. На захід вона одягнула об'ємну сукню бежевого кольору.
Відома українська телеведуча Катя Осадча продемонструвала новий незвичний образ. У ньому зірка з'явилась на заході, за лаштунками якого поспілкувалась з зірками.
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Образ Каті Осадчої
Знаменитість позувала перед камерою на тлі яскравої квіткової фотозони. Вона одягнула бежеву плісировану сукню довжини міді з об'ємними рукавами. Її ведуча поєднала з ніжно-рожевими туфлями на високих підборах.
Стильний аутфіт Каті Осадчої доповнювали сережки та елегантний обруч з квітками, який вдало прикрасив стриману зачіску – низький пучок.
На обличчі зірки красувався макіяж. Телеведуча підкреслила очі чорними тінями, а губи нафарбувала блискучою нюдовою помадою.
Катя Осадча / Фото з інстаграму "Світського життя"
Інші образи Каті Осадчої в сукнях
- Знаменитість доволі часто обирає сукні для світських виходів. На фінал "Танців з зірками" вона одягнула білосніжну довгу сукню.
- На "Вечорі прем'єр" Катя Осадча позувала у блакитній сукні з відвертими вирізами, яку доповнила капелюшком в тон.
- На конкурсі "Міс Україна" ведуча постала у вечірній сукні насиченого червоного кольору.