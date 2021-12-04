Відома українська телеведуча Катя Осадча продемонструвала новий незвичний образ. У ньому зірка з'явилась на заході, за лаштунками якого поспілкувалась з зірками.

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Образ Каті Осадчої

Знаменитість позувала перед камерою на тлі яскравої квіткової фотозони. Вона одягнула бежеву плісировану сукню довжини міді з об'ємними рукавами. Її ведуча поєднала з ніжно-рожевими туфлями на високих підборах.

Стильний аутфіт Каті Осадчої доповнювали сережки та елегантний обруч з квітками, який вдало прикрасив стриману зачіску – низький пучок.

На обличчі зірки красувався макіяж. Телеведуча підкреслила очі чорними тінями, а губи нафарбувала блискучою нюдовою помадою.



Катя Осадча / Фото з інстаграму "Світського життя"

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