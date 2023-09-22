Телеведуча Катя Осадча емоційно висловилась про побиття чоловіка у ТЦК. На її думку, ніхто не заслуговує на катування, навіть попри ухиляння від служби та спроби втечі за кордон.

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Катя Осадча про катування ухилянта на Львівщині

Українці беруть українців в полон? Що з нами не так? Цій новині кілька днів, але я не могла оговтатися, аби написати. Так, ми знаємо, що світ не ідеальний, так ми знаємо що і серед українців є різні люди й навіть не зовсім люди. Але дно все глибше і складно це осягнути,

– поділилась Катя Осадча.

Ведуча висловилась про те, що довго можна міркувати про самого чоловіка, який не хоче служити та хотів втекти. Та ніякі причини не дозволяють катувати людину. Катя Осадча пригадала, які жахіття їй доводиться розповідати про цивільний полон українців у Росії.

"Я вже більше ніж рік в кожному кабінеті в Україні й за кордоном в усіх можливих медіа в усьому світі розповідаю про жахи цивільного полону, про те, що це суперечить Женевським конвенціям, що Росія забирає цивільних і вже півтора року тримає без судів і слідств в підвалах і СІЗО, розповідаю, що цивільних мають відпустити негайно. І в цей самий момент мої співвітчизники беруть в полон своїх і катують за всіма звичками скаженого сусіда", – зауважила Осадча.

Зірка додала, що сподівається на справедливу роботу ДБР й те, що винні будуть покарані. На думку Осадчої, треба залишатись співчутливими й розумними – на противагу окупантам.

Давайте будемо добрими, чуйними, співчутливими, тямущими й розумними. Я дуже хочу, щоб спрацювала м'язова пам'ять наших душ і ми згадали якими ми всі були перші місяці повномасштабного вторгнення, коли ворог був один, коли не сварилися між собою, коли всі були одним цілим,

– підкреслила Катерина.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Побиття чоловіка працівниками ТЦК: деталі