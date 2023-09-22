Телеведущая Катя Осадча эмоционально высказалась об избиении мужчины в ТЦК. По ее мнению, никто не заслуживает пыток, даже несмотря на уклонение от службы и попытки побега за границу.
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Катя Осадчая о пытках уклониста на Львовщине
Украинцы берут украинцев в плен? Что с нами не так ли? Этой новости несколько дней, но я не могла прийти в себя, чтобы написать. Да, мы знаем, что мир не идеален, так мы знаем, что и среди украинцев есть разные люди и даже не совсем люди. Но дно все глубже и сложно это постичь,
– поделилась Катя Осадчая.
Ведущая высказалась о том, что долго можно рассуждать о самом мужчине, который не хочет служить и хотел бежать. Но никакие причины не позволяют истязать человека. Катя Осадчая вспомнила, какие ужасы ей приходится рассказывать о гражданском пленении украинцев в России.
"Я уже больше года в каждом кабинете в Украине и за рубежом во всех возможных медиа во всем мире рассказываю об ужасах гражданского плена, о том, что это противоречит Женевским конвенциям, что Россия забирает гражданских и уже полтора года держит без судов и следствий подвалах и СИЗО, рассказываю, что гражданских должны отпустить немедленно. И в этот же момент мои соотечественники берут в плен своих и пытают по всем привычкам бешеного соседа", – отметила Осадчая.
Звезда добавила, что надеется на справедливую работу ДБР и то, что виновные будут наказаны. По мнению Осадчей, нужно оставаться сострадательными и умными – в противоположность оккупантам.
Давайте будем добрыми, чуткими, участливыми, толковыми и умными. Я очень хочу, чтобы сработала мышечная память наших душ и мы вспомнили, какими мы все были первые месяцы полномасштабного вторжения, когда враг был один, когда не ссорились между собой, когда все были одним целым,
– подчеркнула Екатерина.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Избиение мужчины работниками ТЦК: детали
- На этой неделе в сети распространилось видео, где мужчины в военной форме избивают гражданскую. Оказалось, что ролик снят в Самборском ТЦК. Руководство Львовского областного ТЦК отстранило работников и назначили проверку.
- 20 сентября заместителя начальника Самборского ТЦК задержали, впоследствии военнослужащего отправили под круглосуточный домашний арест. Задержан и его подчиненный.
- За дело взялось ДБР. Там установили, что жители Харькова и Кривого Рога пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Их задержали пограничники, составившие протокол и доставившие мужчин в военкомат. Уже там их пытались вынудить пройти ВЛК и мобилизоваться.
- Мужчины отказывались. Одного из них содержали в помещении военкомата 10 дней, другого – 7. По данным следствия, их морили голодом, избивали и издевались.