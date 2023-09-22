Телеведущая Катя Осадча эмоционально высказалась об избиении мужчины в ТЦК. По ее мнению, никто не заслуживает пыток, даже несмотря на уклонение от службы и попытки побега за границу.

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Катя Осадчая о пытках уклониста на Львовщине

Украинцы берут украинцев в плен? Что с нами не так ли? Этой новости несколько дней, но я не могла прийти в себя, чтобы написать. Да, мы знаем, что мир не идеален, так мы знаем, что и среди украинцев есть разные люди и даже не совсем люди. Но дно все глубже и сложно это постичь,

– поделилась Катя Осадчая.

Ведущая высказалась о том, что долго можно рассуждать о самом мужчине, который не хочет служить и хотел бежать. Но никакие причины не позволяют истязать человека. Катя Осадчая вспомнила, какие ужасы ей приходится рассказывать о гражданском пленении украинцев в России.

"Я уже больше года в каждом кабинете в Украине и за рубежом во всех возможных медиа во всем мире рассказываю об ужасах гражданского плена, о том, что это противоречит Женевским конвенциям, что Россия забирает гражданских и уже полтора года держит без судов и следствий подвалах и СИЗО, рассказываю, что гражданских должны отпустить немедленно. И в этот же момент мои соотечественники берут в плен своих и пытают по всем привычкам бешеного соседа", – отметила Осадчая.

Звезда добавила, что надеется на справедливую работу ДБР и то, что виновные будут наказаны. По мнению Осадчей, нужно оставаться сострадательными и умными – в противоположность оккупантам.

Давайте будем добрыми, чуткими, участливыми, толковыми и умными. Я очень хочу, чтобы сработала мышечная память наших душ и мы вспомнили, какими мы все были первые месяцы полномасштабного вторжения, когда враг был один, когда не ссорились между собой, когда все были одним целым,

– подчеркнула Екатерина.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Избиение мужчины работниками ТЦК: детали