Катя Осадча розповіла про самопочуття після третіх пологів і вибір імені для новонародженого

Відома українська телеведуча Катя Осадча у четвер, 19 серпня, стала мамою втретє. Зірка розповіла, що чудово почувається після пологів. Вона ще не розсекретила імені малюка, бо разом з чоловіком обирає з 5 варіантів.

Успішна українська теледуча Катя Осадча о 5 годині ранку 19 серпня народила третього сина. Безліч знаменитостей вітали подружжя Осадчої та Горбунова з їхньою другою спільною дитиною.

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Катя Осадча про самопочуття після пологів

Вже наступного дня після третіх пологів зірка вийшла в ефір. Найперше вона подякувала усім за величезну кількість привітань. Катя Осадча зізналась, що не планувала народжувати в цей день, адже мала безліч планів на наступні кілька тижнів.

Знаменитість додала, що почувається чудово, так само як і новонароджений малюк. Справи у багатодітної матусі йдуть прекрасно. Вона розповіла також про емоції чоловіка Юрія Горбунова.

Тато щасливий. Тато з нашим сином Іваном вдома, тому що все-таки треба розподіляти обов'язки. Я з молодшим, тато – з нашим спільним старшим,

– поділилась ведуча.

Катя Осадча поки що не розсекретила імені третього сина. Вона зауважила, що ім'я точно не починатиметься на літеру "і" (старшого сина зірки звати Ілля, а молодшого – Іван). Зіркові батьки мають 5 варіантів, з яких оберуть одне до кінця сьогоднішнього дня. На вибір імені повпливала і стать дитини – Катя сподівалась, що стане мамою дівчинки.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Перші фото Каті Осадчої після пологів

Телеведуча опублікувала перший допис в інстаграмі після пологів. У ньому вона вкотре подякувала прихильникам за численні привітання.

Дякуємо за таку неймовірну кількість привітань!!! Святкуємо з малюком першу добу його життя. Все ще вибираємо ім'я,

– написала Катя Осадча.

Зірка зробила також кілька селфі на тлі повітряних кульок. Для виходу у прямий ефір вона приміряла білу сорочку з бузковим і зеленим принтом. Вона зібрала волосся у низький хвіст, а на обличчі зробила макіяж. Катя Осадча підкреслила очі темними тінями, а губи нафарбувала рожевою помадою.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої