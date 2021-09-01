Катя Осадча розчулила фотосесією зі старшим сином від Горбунова: милі кадри

В останній день літа, 31 серпня, інстаграм-профілі українських зірок наповнились ностальгічними фото. Ведуча Катя Осадча не стала винятком. Яким було літо 2021 року для багатодітної матусі, дивіться на фото далі.

Цього літа сталась одна з найважливіших подій у житті 37-річної Каті Осадчої – вона народила третього сина. Попре те, що останні три місяці були для неї насичені зйомками, закордонними відрядженнями та відпустками, вона виділила лише те, що пов'язане з сім'єю.

До теми Чорногорія, Португалія і Київ: Леся Нікітюк показала найяскравіші моменти літа 2021 у фото

Так, ведуча вперше показала кадри з чуттєвої фотосесії на задньому дворі свого заміського будинку. У ній зірка знялась ще вагітною. На одному фото вона при надії позує в суцільному білому купальнику в рубчик. У кадрі Осадча виглядає розкішно, адже під час третьої вагітності вона по-справжньому розквітла.

На іншій світлині ведуча позує вже у басейні з сином від Горбунова. У воду вона занурилась у білій сорочці. 4-річний Іван теж був одягнений – на ньому біла футболка. Кадр, зроблений на заході сонця, живий. Він розкішно передає захват хлопчика й материнську любов Каті Осадчої.

цього літа зірка сильніше відчувала спеку . Вона відмовилась від улюблених активностей – велосипедних прогулянок і катання на сапборді, і багато часу проводила у басейні та під кондиціонерами.

Дякуємо, літо! Це були неймовірні місяці очікування, зйомок, польотів, відпочинку й знайомства з новою людиною,

– зворушливо підписала Осадча.

Вагітна Катя Осадча в купальнику / Фото з інстаграм-профілю ведучої

Катя Осадча з сином від Горбунова у басейні / Фото з інстаграму ведучої

Зазначимо, влітку 2021 року стався справжній зірковий бейбі-бум. Поповнення відбулось не лише в родині Каті Осадчої та Юрія Горбунова, багато українських знаменитостей стали батьками вперше: