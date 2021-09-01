Этим летом произошло одно из важнейших событий в жизни 37-летней Кати Осадчей – она родила третьего сына. Несмотря на то, что последние три месяца были для нее насыщены съемками, заграничными командировками и отпусками, она выделила лишь то, что связано с семьей.

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Так, ведущая впервые показала кадры из чувственной фотосессии на заднем дворе своего загородного дома. В ней звезда снялась еще беременной. На одном фото она беременная позирует в сплошном белом купальнике в рубчик. В кадре Осадчая выглядит роскошно, ведь во время третьей беременности она по-настоящему расцвела.

На другой фотографии ведущая позирует уже в бассейне с сыном от Горбунова. В воду она погрузилась в белой рубашке. 4-летний Иван тоже был одет – на нем белая футболка. Кадр, сделанный на закате, живой. Он роскошно передает восторг мальчика и материнскую любовь Кати Осадчей.

К слову, этим летом звезда сильнее чувствовала жару. Она отказалась от любимых активностей – велосипедных прогулок и катания на сапборде, и много времени проводила в бассейне и под кондиционерами.

Спасибо, лето! Это были невероятные месяцы ожидания, съемок, полетов, отдыха и знакомства с новым человеком,

– трогательно подписала Осадчая.

Беременная Катя Осадчая в купальнике / Фото из инстаграм-профиля ведущей​



Катя Осадчая с сыном от Горбунова в бассейне / Фото из инстаграма ведущей

Отметим, летом 2021 года произошел настоящий звездный бэйби-бум. Пополнение состоялось не только в семье Кати Осадчей и Юрия Горбунова, многие украинские знаменитости стали родителями впервые: