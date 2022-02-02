Катя Осадча прогулялась зимовим Львовом у синьому пальті: атмосферне відео

Українська ведуча Катя Осадча приїхала до Львова на зйомки. Вона прогулялась зимовим містом у стильному вбранні.

Успішна телеведуча Катя Осадча часто гастролює у зв'язку зі зйомками її проєкту. Днями вона приїхала до Львова, де зняла атмосферний ролик.

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Катя Осадча прогулялась Львовом

Після роботи телеведуча прогулялась зимовим Львовом, у якому сьогодні сніжить. Вона відпочила у затишних закладах, переглянула головні архітектурні пам'ятки міста та побувала біля ратуші.

У відео Катя Осадча показала й себе на тлі Львова. Вона позувала у чорній водолазці та молочній куртці, поверх якої одягнула стильне пальто синього кольору. Зірка доповнила образ сережками-кільцями, білою кепкою та чорними рукавичками.

Катя Осадча розпустила біляве волосся та вклала його хвильками. На обличчі вона зробила макіяж зі стрілками на очах і рожевою помадою на губах.

, перед поїздкою до Львова Катя Осадча побувала в Буковелі. Там вона провела зйомки не сама, а з "Холостячкою" Златою Огнєвіч. Знаменитості показали, як відпочивали серед засніжених гір та релаксували у чані в Буковелі.

Шанувальники активно коментують миловидне відео Каті Осадчої зі Львова: