З початку війни Катя Осадча займається пошуком зниклих, для чого створила телеграм-канал. Згодом це переросло у великий проєкт "Знайти своїх". Вона повідомила, що чимало зниклих є в Росії, їх примусово вивозять з тимчасово окупованих територій.

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Катя Осадча про примусово вивезених з України

Телеведуча зізналась, що в Росії викрадених людей обманюють та розповідають пропагандистські фейки.

У нас були випадки, коли нам знайдені люди писали, що ми в омані, все не так, як нам показують. З ними проводять пропагандистську роботу і, на жаль, на деяких людей це діє. Нам потрібно зрозуміти, що українці, яких вивезли, наприклад з Маріуполя, останні місяці не знали, що відбувається у країні,

– розповіла Катя Осадча.

"До них доносили інформацію, яка вигідна Росії. Їм говорили, що Харків вже взятий, пів України окуповано і найгірше, що їм кажуть – це те, що ваша держава вас покинула. Це не є правдою, адже за кожен клаптик України ведуться запеклі бої. Ми зі свого боку не кидаємо таких людей, не відвертаємось від них, а доносимо аргументи. Це варто і важливо робити, адже кожна пропаганда ламається під впливом правдивих аргументів, які має наша країна. Будь-яка пропаганда крихка, вона побудована на брехні і її легко можна зламати", – додала вона.

Що робити людям у фільтраційних таборах

Катя Осадча також розповіла, що допомагає людям вибратись з фільтраційних таборів. Їм важливо знати, як поводитись у таких випадках, щоб не наразити себе на небезпеку.

Ми консультуємось з тими, хто був примусово депортований, щоб ця пам'ятка допомогла усім, хто теоретично міг потрапити у таку ж ситуацію. Стосовно так званої фільтрації – існують вже цілі посібники по тому, як пройти фільтрацію,

– повідомила Осадча.

"Найперше, важливо видалити з телефона будь-що, що може хоч якось завадити перетину блокпоста. Найголовніше над чим ми зараз працюємо – це повернення людей, які були депортовані до Росії без документів. На жаль, це складний процес і їм потрібно бути готовими до дуже довгої дороги додому. Опинитися без грошей і документів у країні ворога — це надзвичайно складна ситуація", – додала зірка.