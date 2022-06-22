На грандіозному благодійному телемарафоні Embrace Ukraine повинно було б бути четверо зірок з України – Джамала, Kalush Orchestra, Вєрка Сердючка та Руслана. Приїхати в Амстердам особисто авторка "Диких танців" не змогла. Усе тому, що зламала ногу.

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Руслана зламала ногу

Я мала бути в Амстердамі на події, яка наближає Україну до Європи, і виступати зі своїми колегами переможцями Євробачення. Та ця кривава війна забирає сили навіть, якщо вважаєш себе дуже сильним. Через перевтому у своїх активностях і волонтерстві, я отримала серйозну травму ноги – у мене перелом,

– розповіла Руслана у фейсбуці.

"Тому сьогодні я в Україні. На жаль, я не змогла приїхати в Амстердам і мій виступ буде у форматі онлайн-звернення", – додала співачка.

Так, на Музейній площі в Амстердамі показали запис виступу Руслани на "Олімпійському" з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Руслана на концерті Embrace Ukraine в Амстердамі: дивіться відео онлайн

Про що Руслана попросила Європу

Відеозвернення з Києва Руслана записала з кубком Євробачення-2004, який виграла в Туреччині, та синьо-жовтим прапором. Вона закликала зробити все можливе, щоб залишити пісенний конкурс 2023 в Україні.

Україна виграла Євробачення вперше 2004 року з "Дикими танцями". Ми – українці. Ми боремося і продовжимо боротися. Маріуполь, "Азовсталь" продемонстрували реальний героїзм українців. Саме тому Євробачення має пройти в Україні наступного року. Це означатиме, що ви вірите в Україну, вірите, що ми переможемо. Переможемо разом. Дайте нам шанс,

– попросила Руслана.

Коротко про Євробачення-2023. Європейська мовна спілка відмовилася проводити конкурс в Україні через відсутність гарантій безпеки, цей шанс передали Великій Британії. Однак Суспільне не згодне та вимагає додаткових перемовин.