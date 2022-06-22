С начала войны Катя Осадча занимается поиском пропавших, для чего создала телеграмм-канал. Впоследствии это переросло в крупный проект "Найти своих". Она сообщила, что немало пропавших в России, их принудительно вывозят с временно оккупированных территорий.

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Катя Осадча о принудительно вывезенных из Украины

Телеведущая призналась, что в России похищенные люди обманываются и рассказывают пропагандистские фейки.

У нас были случаи, когда найденные люди писали, что мы в заблуждении, все не так, как нам показывают. С ними проводят пропагандистскую работу и, к сожалению, на некоторых людей это действует. Нам нужно понять, что украинцы, которых вывезли, например из Мариуполя, в последние месяцы не знали, что происходит в стране,

– рассказала Катя Осадчая.

"До них доносили информацию, которая выгодна России. Им говорили, что Харьков уже взят, пол Украины оккупировано и хуже всего, что им говорят – это то, что ваше государство вас покинуло. Это не правда, ведь за каждый клочок Украины ведутся ожесточенные бои. Мы со своей стороны не бросаем таких людей, не отворачиваемся от них, а доносим аргументы... Это стоит и важно делать, ведь каждая пропаганда ломается под влиянием правдивых аргументов, которые имеет наша страна. ее легко можно сломать", – добавила она.

Что делать людям в фильтрационных лагерях

Катя Осадчая также рассказала, что помогает людям выбраться из фильтрационных лагерей. Им важно знать, как вести себя в таких случаях, чтобы не подвергнуть себя опасности.

Мы консультируемся с теми, кто был принудительно депортирован, чтобы этот памятник помог всем, кто теоретически мог попасть в такую же ситуацию. Что касается так называемой фильтрации – существуют уже целые пособия после того, как пройти фильтрацию,

– сообщила Осадчая.

"В первую очередь, важно удалить из телефона что угодно, что может хоть как-то помешать пересечению блокпоста. Самое главное над чем мы сейчас работаем – это возвращение людей, которые были депортированы в Россию без документов. К сожалению, это сложный процесс и им нужно быть готовыми очень длинной дороги домой. Оказаться без денег и документов в стране врага - это очень сложная ситуация", – добавила звезда.