1 мая удалось эвакуировать более ста гражданских с завода "Азовсталь". Они уже прибыли в Запорожье, где получают все необходимое. Среди тех, кто спасен, есть 8-месячный мальчик, который находился в розыске.

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Катя Осадчая о мальчике, которого эвакуировали из "Азовстали"

Телеведущая рассказала, что мальчика искали вместе с мамой Аней. В начале поиска ему было 4 месяца, а вчера исполнилось 6. Все эти 8 недель малыш провел в бомбоубежище завода "Азовсталь", который ежедневно обстреливают российские кафиры.

Мы знали, что они там. С ними не было связи, и мы молились, чтобы все они дождались эвакуации. Скоро обнимутся с родными, которые искали, ждали, молились, умоляли,

– рассказала Катя.

"Господи, как это может быть, как такое может происходить с нами сейчас?! Пусть эти маленькие глаза больше никогда не увидят таких ужасов. Извините нас, дети, что мы, взрослые, не смогли помешать этому горю", – трогательно написала Осадчая .



6-месячный мальчик, которого эвакуировали из Мариуполя / Фото из инстаграмма Кати Осадчей

Еще несколько сотен гражданских, раненых и военных остаются в укрытиях "Азовстали". Дети, женщины, пенсионеры два месяца не были на открытом воздухе. Они умоляют о безопасной эвакуации, поскольку запасы пищи, воды, лекарства заканчиваются, а завод не прекращают обстреливать. Многие гражданские и военные нуждаются в срочной медицинской помощи.