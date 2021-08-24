24 серпня один з найвизначніших днів у році для всіх українців. Вже 30 років ми святкуємо день народження нашої незалежності. Щороку стрічки соціальних мереж переповнені величезною кількістю привітань та промовистих фото. Зворушливі кадри на своїх сторінках публікують і знаменитості.

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Фото Каті Осадчої у вишиванці

Телеведуча, яка днями втретє стала мамою, у День Державного Прапора поширила ніжну світлину та привітала з прийдешнім Днем Незалежності. Катя теплого сонячного дня позувала на камеру у стильній вишиванці білого кольору. Таке вбрання додало її образові жіночності.

Волосся зірка вклала рівно та забрала набік. На обличчі вона зробила легкий макіяж у коричневих відтінках. На шиї Осадчої красувалися лаконічні ланцюжки. Жінка мило усміхалася та насолоджувалася моментом.

З Днем Прапора і з прийдешнім Днем Незалежності! Наша сила в любові до України! Відчуття свята в повітрі,

– написала Катя під знімком.



Катя Осадча у вишиванці / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Також Осадча зазначила, що в її сім'ї 24 серпня – подвійне свято. У цей день народився її коханий Юрій Горбунов. Тому зіркова родина відзначатиме одразу дві визначні події.

У коментарях прихильники телеведучої засипають її компліментами. Таке фото Каті їм неабияк сподобалося.