Катя Осадча привітала сина з 20-річчям: рідкісні фото

28 вересня 2022 , 15:14
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Джерело:

інстаграм Каті Осадчої

Телеведуча Катя Осадча привітала сина Іллю з днем народження. Хлопцю виповнюється 20 років, з цієї нагоди зіркова матуся опублікувала серію рідкісних фото.

Катя Осадча народила Іллю у шлюбі з нардепом Олегом Поліщуком. Первісток ведучої не публічна людина, тому його фото рідко можна побачити в мережі. 

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Катя Осадча привітала сина з днем народження

28 вересня Іллі виповнилося 20 років. З цієї нагоди зіркова матуся опублікувала серію світлин, на яких син зображений у різному віці. Ілля позував разом з Катею та молодшим братом. 

Ілюшо, ти все ще вчиш мене бути дорослою, хоча вже й сам дорослий. Коли ти народився, я була молодшою за тебе зараз. Я неймовірна вдячна долі за тебе. Ти так швидко виріс, хоча я, як сьогодні пам'ятаю нашу поїздку на море на першій світлині. Все решта особисто. З днем народження,
– написала Катерина під фото. 

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч: 

У коментарях підписники Осадчої залишають привітання для неї та дорослого сина. Також до привітань долучилися рідні, колеги та друзі. 

  • Юрій Горбунов: "Многая літа нашому імениннику!"
  • Тарас Тополя: "Вітання імениннику!"
  • Наталка Денисенко: "Який дорослий син! З днем народження! Нехай росте щасливим і вільним під мирним небом!"
  • Потап: "Вітаємо!"
  • Марина Узелкова: "Який він чудовий! З іменинником! Цікавих пригод у новому році життя!"
Нагадаємо, нещодавно свято було в сім'ї Світлани Тарабарової. Її донечці Марії виповнилося 2 роки. Тоді зіркова матуся опублікувала відео, в якому показала, як Марія змінилася за цей час. 
Автор: Христина Кобак