Світлана Тарабарова тривалий час не показувала доньку публіці. Однак тепер часто тішить шанувальників спільними фото та відео. Особливі дописи опублікувала в день народження Марії.

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Світлана Тарабарова привітала доньку з днем народження

Зараз вся Україна переживає нелегкі часи, однак всі батьки прагнуть, щоб їхні діти були щасливими. Світлана Тарабарова організувала для донечки родинне свято, щоб дівчинка більше усміхалася та раділа. Артистка поділилася відео, на якому син Іван співає для сестрички святкову пісню. Маленька Марія задувала свічки на торті, а позаду неї були великі повітряні кульки.

Тортик мрії та неоціненний вокал старшого братика. А що ще треба? Правильно – перемоги для України. Будь щасливою, наша Маріє! Завжди будь собою! Щоб всім дітям на Землі було тепло та спокійно. Хочу обійняти кожного,

– написала під відео зіркова матуся.

Також Тарабарова змонтувала зворушливий ролик, в якому показала, як Марія змінилася за ці два роки. У відео під пісню Світлани "Сонечко" зібрані найяскравіші моменти з донечкою.

Дякую, сонечко, що ти у нас є! Наша мрія – Марія, вже така доросла. 2 роки, коли? Як ти встигла так вирости? Любимо тебе, наша дівчинко!

– з ніжністю привітала Світлана.