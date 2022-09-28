Катя Осадча народила Іллю у шлюбі з нардепом Олегом Поліщуком. Первісток ведучої не публічна людина, тому його фото рідко можна побачити в мережі.

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Катя Осадча привітала сина з днем народження

28 вересня Іллі виповнилося 20 років. З цієї нагоди зіркова матуся опублікувала серію світлин, на яких син зображений у різному віці. Ілля позував разом з Катею та молодшим братом.