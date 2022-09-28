Катя Осадча народила Іллю у шлюбі з нардепом Олегом Поліщуком. Первісток ведучої не публічна людина, тому його фото рідко можна побачити в мережі.
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Катя Осадча привітала сина з днем народження
28 вересня Іллі виповнилося 20 років. З цієї нагоди зіркова матуся опублікувала серію світлин, на яких син зображений у різному віці. Ілля позував разом з Катею та молодшим братом.
Ілюшо, ти все ще вчиш мене бути дорослою, хоча вже й сам дорослий. Коли ти народився, я була молодшою за тебе зараз. Я неймовірна вдячна долі за тебе. Ти так швидко виріс, хоча я, як сьогодні пам'ятаю нашу поїздку на море на першій світлині. Все решта особисто. З днем народження,
– написала Катерина під фото.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
У коментарях підписники Осадчої залишають привітання для неї та дорослого сина. Також до привітань долучилися рідні, колеги та друзі.
- Юрій Горбунов: "Многая літа нашому імениннику!"
- Тарас Тополя: "Вітання імениннику!"
- Наталка Денисенко: "Який дорослий син! З днем народження! Нехай росте щасливим і вільним під мирним небом!"
- Потап: "Вітаємо!"
- Марина Узелкова: "Який він чудовий! З іменинником! Цікавих пригод у новому році життя!"