Старший син Каті Осадчої Ілля 28 вересня відсвяткував день народження. Зіркова матуся промовисто привітала його на своїй сторінці.

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Катя Осадча привітала сина

Катя Осадча опублікувала серію світлин з сином – це архівні світлини та спільні фото Іллі з молодшими братами – Іваном і Данилом.

З Днем народження, моя гордість! Іллі сьогодні 21 – вже офіційне повноліття в усьому світі. Ілюша, ти син про якого можна мріяти, ти розсудливий і розумний, уважний і надійний, ти найкращий старший брат і абсолютний приклад для молодших. Іноді мені не віриться, що я мама такого дорослого і самостійного сина,

– звернулась ведуча до сина.

Осадча побажала синові здійснення всіх планів. Вона підкреслила, що всі знання Іллі допоможуть у відбудові країни. Випереджаючи запитання підписників, зірка повідомила, що її син навчається у США у сфері ІТ.

"Ілля вчиться в Америці на третьому курсі, вивчає IT, зараз вже застосовує свої знання в боротьбі з ворогом, а закінченню університету повертається додому", – запевнила Осадча.

Ілля з мамою та братами / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Що Осадча розповідала про сина

Син Каті Осадчої раніше навчався у міжнародній школі Kyiv International School, а зараз вивчає штучний інтелект в University of Maryland.

Телеведуча знаходить спільну мову з сином легко, адже вони мають схожі інтереси. "Ми слухаємо історичні подкасти, дивимося фільми про історію, тільки нещодавно подивились на Netflix документальний фільм про Другу світову війну та події цієї війни", – розповідала зірка.