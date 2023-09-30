Старший сын Кати Осадчей Илья 28 сентября отметил день рождения. Звездная мамочка красноречиво поздравила его на своей странице.

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Катя Осадчая поздравила сына

Катя Осадчая опубликовала серию фотографий с сыном – это архивные фотографии и совместные фото Ильи с младшими братьями – Иваном и Данилой.

С Днем рождения, моя гордость! Илье сегодня 21 – уже официальное совершеннолетие по всему миру. Илюша, ты сын о котором можно мечтать, ты здравомыслящий и умный, внимательный и надежный, ты лучший старший брат и абсолютный пример для младших. Иногда мне не верится, что я мама такого взрослого и самостоятельного сына,

– обратилась ведущая к сыну.

Осадчая пожелала сыну воплощения всех планов. Она подчеркнула, что все знания Ильи помогут в восстановлении страны. Упреждая вопросы подписчиков, звезда сообщила, что ее сын учится в США в сфере ІТ.

"Илья учится в Америке на третьем курсе, изучает IT, сейчас уже применяет свои знания в борьбе с врагом, а окончанию университета возвращается домой", – заверила Осадчая.

Илья с мамой и братьями / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Что Осадча рассказывала о сыне

Сын Кати Осадчей раньше учился в международной школе Kyiv International School, а сейчас изучает искусственный интеллект в University of Maryland.

Телеведущая находит общий язык с сыном легко, ведь у них схожие интересы. "Мы слушаем исторические подкасты, смотрим фильмы об истории, только недавно посмотрели на Netflix документальный фильм о Второй мировой войне и о событиях этой войны", – рассказывала звезда.