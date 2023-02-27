Катя Осадча поділилася рідкісними фото з мамою в день її народження: "Хочу мати так ж красу"

Мама Катерини Осадчої Олена 27 лютого святкує день народження. Зірка ніжно привітала маму та показала спільні фото, якими розчулила мережу.

Катерина у соцмережі присвятила мамі пост, у якому поділилася чарівними фото. Шанувальники відмітили неймовірну красу та молодість її мами.

До теми Катя Осадча пригадала першу поїздку до Криму в 14 років: рідкісне фото з татом

Осадча зізналася, що минулого року вони загадували, аби день народження святкували вже без війни, але поки цього не сталося. "Не так швидко, але ми впевнено дивимося вперед", – написала вона.



Мама Каті Осадчої Олена / Фото з інстаграму зірки

Катерина висловила захоплення зовнішнім виглядом своєї мами.

Я щороку пишу, що хочу мати таку саму ж жагу до життя, красу і молодість, як мама, цей рік не виключення. Сподіваюсь, що цей ген в мене є,

– виловилася ведуча.

Зірка додала, що хоче бути такою ж бабусею. "Будь щасливою і такою ж красивою", – додала вона.



У коментарях тещу привітав і чоловік Каті – Юрій Горбунов. Він побажав "многая літа, Олені Олександрівні". "Ви велика молодець!! Так тримати!! З Днем народження!!", – написав він.

Співачка Оля Полякова теж залишила комент. "З днем народження твою мамусю", – написала вона.

Шанувальники Катерини Осадчої також приєдналися до привітань:

"У вас дуже гарна мама! Богиня!"

"Така струнка та гарна матуся. Вітаємо усі разом з її днем народження. Нехай буде щасливою".

"Здоров‘я вашій матусі! Яка вона у вас молода й гарна".

"Яка мама у вас) Щирі вітання!"

"Вітаємо з днем народження! Катю у вас така молода гарна мама. Здоров'я та довгих років щасливого мирного життя вам!"

"Вперше не побачила вас, Катерино, на фото, а звернула увагу на дуже красиву жінку. Хай живе цей "ген" довго. Многая літа! Дуже гарна жінка!"

До слова, на початку лютого зіркові батьки Катя Осадча та Юрій Горбунов привітали сина Івана з днем народження у його 6-річчя. Вони показали милі сімейні фото на написали йому зворушливі слова.