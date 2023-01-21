У День автономної республіки Крим мільйони українців ділилися своїми спогадами про півострів та наголошували, що він обов'язково повернеться додому.

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Спогади Каті Осадчої про Крим

Ведуча опублікувала в інстаграмі фото, яке зробила під час першої поїздки до Криму. Тоді Каті було 14 років. На світлині вона зображена з татом.

Я до сьогодні пам'ятаю своє захоплення краєвидами та ароматами Криму. Потім було багато поїздок і відряджень у наш Крим. Відпочинок з малим Іллюшою, літні зйомки та навіть пальми під шапкою снігу взимку,

– написала Осадча.

Також зірка розповіла, що востаннє перед окупацією була на півострові на зйомках фестивалю. Це було в серпні: "Ми вилітали, на летовище насувалася гроза. Навіть десь в архіві залишилося фото літака з величезною чорною хмарою. Тоді, звичайно, ніхто не шукав у цьому якихось прихованих сенсів".

Я вірю, що ще побачу наш український Крим. Не будемо забігати наперед, випереджати події, але візуалізую себе з мікрофоном на сцені концертного залу "Фестивальний". З твоїм днем, наш любий Крим,

– підсумувала ведуча.



Катя Осадча з татом у Криму / Фото з інстаграму ведучої

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