Під час війни Катя Осадча, як і багато її колег, зблизилася з шанувальниками. Ведуча часто ділиться сімейними кадрами, зокрема частіше показує в блогу своїх синів.

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Яку сторіс поширив син Каті Осадчої

Днями на інстаграм-сторіс Каті з'явилося кумедне фото. Виявилося, що це молодший син ведучої, якому півтора року, опублікував випадкове селфі, на якому зображена частина його обличчя та голови ведучої. Данило навіть додав підпис: "Ви борщ".



Сторіс, яку поширив син Осадчої / Скриншот інстаграм-сторіс ведучої

Катя Осадча помітила таку публікацію лише через кілька годин.

Коли молодший на хвилину взяв телефон. Аж борщу захотілося. Як же смішно,

– прокоментувала вона.

Реакція Каті Осадчої на сторіс сина / Скриншоти інстаграм-сторіс ведучої

Катя жартома зазначила, що тепер в неї є особистий СММ-менеджер, якому півтора року: "Боюся подумати, що буде далі".

Ця ситуація вкотре показала, що треба шукати радість в малому. Здавалося б, що це така дрібниця – син зробив сторіс, а на секунду дім наповнився сміхом всіх рідних.

Ми так багато сумуємо і шукаємо малих зачіпок для радості. Так хочеться, щоб приводів було більше,

– зазначила ведуча.

Осадча закликала шанувальників допомогти мешканцям Нікополя. Більше деталей можна знайти на сторінці благодійного фонду "Твоя опора".

Нагадаємо, на Святвечір Катя Осадча опублікувала рідкісне фото, на якому зображена з чоловіком Юрієм Горбунов і трьома синами. Вдома зіркова родина створила казкову атмосферу, Катя та Юрій одягнули вишиванки, всі разом зустрічали першу зірку на небі, вшанували українські традиції.