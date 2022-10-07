Катя Осадча показала рідкісне фото з братом і привітала його з днем народження

Українська телеведуча Катя Осадча рідко показує рідного брата. Днями вона привітала його з днем народження та показала спільне фото.

Українська телеведуча Катя Осадча зазвичай намагалась не показувати рідних занадто часто. Так само вона оберігала від публічності рідного брата.

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Катя Осадча привітала брата

7 жовтня брат телеведучої Володимир Осадчий святкує день народження. Тож знаменитість опублікувала їхнє рідкісне спільне фото та привітала його з днем народження.

"Братику, з днем народження", – написала Катя Осадча на світлині з братом.



Катя Осадча з братом / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про Володимира Осадчого