Катя Осадча показала рідкісне фото з братом і привітала його з днем народження
7 жовтня 2022 , 16:39Читать новость на русском
Джерело:Катя Осадча
Українська телеведуча Катя Осадча рідко показує рідного брата. Днями вона привітала його з днем народження та показала спільне фото.
Українська телеведуча Катя Осадча зазвичай намагалась не показувати рідних занадто часто. Так само вона оберігала від публічності рідного брата.
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Катя Осадча привітала брата
7 жовтня брат телеведучої Володимир Осадчий святкує день народження. Тож знаменитість опублікувала їхнє рідкісне спільне фото та привітала його з днем народження.
"Братику, з днем народження", – написала Катя Осадча на світлині з братом.
Катя Осадча з братом / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про Володимира Осадчого
- Минулого року Катя Осадча теж вітала брата з днем народження. Тоді спільне фото ведучої з братом викликало бурхливе обговорення.
- Відомо, що Володимир Осадчий молодший за зіркову сестру на кілька років. Він професійно займається вейксерфінгом і славиться тим, що отримує немало нагород. Також брат Каті Осадчої займається з дітьми та вчить їх ставати на дошку. Він працював у багатьох країнах – ОАЕ, Швейцарії та Україні.
- Після початку війни Володимир залишався в Україні, судячи з його фотографій у профілі. Він продовжував займатися улюбленим видом спорту та підтримував сестру, а також проходив військові навчання.
- "Багато хто зовні думає, що війна закінчилась, або що стало краще. Насправді зараз тут ми вчимося жити в нових умовах, не втрачати духом і підтримувати один одного усіма можливими способами. Навіть ризикуючи й роблячи таку звичну для нас річ як вейксерфінг, тим самим хоч трохи підтримуючи наш вид спорту", – писав зірковий брат у мережі.