Украинская телеведущая Катя Осадчая обычно старалась не показывать родных слишком часто. Также она оберегала от публичности родного брата.

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Катя Осадчая поздравила брата

7 октября брат телеведущей Владимир Осадчий отмечает день рождения. Так что знаменитость опубликовала их редкое общее фото и поздравила его с днем рождения.

"Братик, с днем рождения", - написала Катя Осадчая на фотографии с братом.



Катя Осадчая с братом / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о Владимире Осадчем