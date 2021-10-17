Чотири роки тому 38-річна Катя Осадча вийшла заміж за Юрія Горбунова. Відтоді її особисте життя опинилось під прицілом фанів. Якщо синів від шоумена вона показує в мережі, то первістка та родину оберігає від публічності.

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Минулого тижня рідний брат ведучої святкував день народження. Вона, порушивши принципи, привітала його в інстаграм-сторіс.

"Наш чемпіон, з днем народження, братику! Нехай підкорюються всі вершини: спортивні й не тільки", – написала Катя Осадча. Крім того, зірка опублікувала кілька фото Володимира. Так, користувачі швидко "викрили" профіль чоловіка.

Як виглядає рідний брат Каті Осадчої

Володимир Осадчий молодший за зіркову сестру на кілька років. Він професійно займається вейксерфінгом і здобуває нагороди у цьому виді спорту.

Ба більше, він займається з дітьми – вчить малечу ставати на дошку. Спортсмен працює в різних країнах світу – Швейцарії, ОАЕ, і, звичайно ж, в Україні.

Рідний брат Каті Осадчої / Фото з інстаграму Володимира

Рідний брат Каті Осадчої / Фото з інстаграму Володимира

Рідний брат Каті Осадчої / Фото з інстаграму Володимира

Рідний брат Каті Осадчої / Фото з інстаграму Володимира

Судячи з профілю в інстаграмі, Володимир Осадчий обожнює активний відпочинок і багато подорожує. У цьому його підтримує дівчина Тетяна, яка, ймовірно, і підкорила серце красеня.

Рідний брат Каті Осадчої з дівчиною Тетяною / Фото з інстаграму Володимира

Дівчина брата Каті Осадчої / Фото з інстаграму Тетяни