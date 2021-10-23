Катя Осадча приміряла вбрання від Андре Тана: фото з коханим

Українська телеведуча Катя Осадча у колаборації з Андре Таном презентувала осінню капсулу одягу. На урочисте представлення вона прийшла у бежево-білому вбранні з колекції.

Це вже друга колаборація модельєра та ведучої, тому прихильники нетерпляче чекали на момент, коли зможуть ознайомитися з колекцією Timeless.

Не пропустіть Катя Осадча та Андре Тан презентували осінню колекцію: хто з зірок був на заході

Образ Каті Осадчої

На презентацію Катя прийшла у бежевій сукні з білим квітковим принтом. Вбрання мало довгі рукави та красивий виріз на нозі, що додавало образові родзинки. Поверх одягнула кардиган, що також пошитий у бежево-білих відтінках і з подібним принтом. Поєднала такий look зі світлими туфлями-човниками на підборах.

Волосся Катерина вклала рівно та одягла на голову білий берет. На обличчі зробила виразний макіяж з акцентом на очах. Довершили аутфіт розкішні мінімалістичні сережки.



Юрій Горбунов та Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучого



Юрій Горбунов та Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучого



Юрій Горбунов та Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучого

Юрій Горбунов позував поруч із дружиною в total black look. Він підтримував кохану та радів за неї. А під фото написав: "Моя Катруся велика молодець! Сьогодні відбулася презентація нової колекції в колаборації Каті з Андре Таном. Кохану такі події надихають! А я з задоволенням підтримую творчі задуми! Перша колекція була дуже успішною! Сподіваємося, що друга буде ще крутішою. Так тримати!".

, Андре Тан прагнув створити колекцію, яка буде популярна не один рік. Він використав кольорову гаму, що ніколи не виходить з моди, а також додав квіткові принти, які, за словами його бабусі, захищають від наврочення.