Також ми поспілкувалися з гостями заходу та дізналися їхні враження про нову колекцію. Що розповіли знаменитості – читайте в матеріалі Showbiz 24.

До теми Андре Тан і Катя Осадча вдруге представили спільну колекцію: вражаюче вбрання

Андре Тан про нову колекцію Timeless

Модельєр зазначив, що під час створення цієї колекції було важливо, щоб в кашемірі були мальви, волошки та інші квіти. Бабуся Андре Тана казала, що вони охороняють від наврочення. Також Андре хотів, щоб одяг можна було носити століттями, одягати через 5, 10 років: "Тому ми обрали бежево-білу кольорову гаму – бежевий колір і колір солодкої кукурудзи. Також зробили принт на шовку й використали не лише камемір, а й екокашемір".



Андре Тан на презентації колекції Timeless / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Хто з зірок відвідав презентацію

Однією з зірок, які прийшли на презентацію була фітнес-тренерка Аніта Луценко. Жінка розповіла, що встигла познайомитися з колекцією заздалегідь. Серед представлено одягу їй сподобався светр коричневого кольору. Осіння капсула Timeless натхненна творчістю українських художниць Марії Приймаченко та Тетяни Яблонської, тому ми поцікавилися в Аніти, як вона сприймає тренд на українські мотиви в одязі: "Мені подобається, але, звичайно, коли це все інтерпретовано по-новому. Це правильно і гарно тоді, коли доречно".



Аніта Луценко на презентації колекції Timeless / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Колишня дружина В'ячеслава Узєлкова, тренерка "Зважених і щасливих" Марина Боржемська зізналася, що їй дуже сподобалася нова капсула: "Я вперше бачу колаборацію Андре Тана та Каті Осадчої, вона виконана в моїй улюбленій кольоровій гамі. Мені подобаються пісочні та молочні відтінки. Під час презентації вже пригледіла собі декілька речей, які хотіла б мати у своєму гардеробі".

Марина з радістю придбає собі декілька позицій з цієї осінньої капсули й цікавиться, чи є такий самий одяг для дітей, бо хотіла б купити щось і для донечки Олівії. У повсякденному житті жінка надає перевагу різному вбранню: сукням, штанам тощо. Та найулюбленішим є поєднання штанів з футболкою або сорочкою, піджаком. Такий look є універсальним, його можна поєднувати з кросівками та підборами. Для Боржемської важливий зручний одяг, тому вона рідко одягає приталені сукні, в яких не завжди почувається комфортно.



Марина Боржемська на презентації колекції Timeless / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Підтримати кохану прийшов Юрій Горбунов. На важливих подіях він завжди поруч із Катею, тому і цього вечора не залишив її.



Юрій Горбунов і Катя Осадча на презентації колекції Timeless / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Найяскравіші моменти з презентації та її зіркових гостей – дивіться у фотогалереї 24 каналу.

Презентація осінньої колекції Андре Тана та Каті Осадчої / Фото Валентини Поліщук, 24 канал