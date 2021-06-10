Катя Осадча приголомшила розкішним look у сукні кольору фуксії: фото

Українська телеведуча Катя Осадча продовжує відпустку та водночас відрядження у Туреччині. Зірка не втомлюється демонструвати гарні образи на відпочинку, тому поділилася новим фото.
Відома українська телеведуча Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов майже щодня засипають аудиторію у соціальних мережах яскравими фото з сонячної Туреччини. Зірка любить ділитися з прихильниками моментами зі свого життя.
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Образ Каті Осадчої
Телеведуча опублікувала нові світлини на особистій сторінці. Вона позувала на великому плетеному кріслі на тлі моря, а також на білосніжному дивані.
Для чергового дня у теплій країні Катя Осадча вдягнулась відповідно. Зірка обрала об'ємну плісировану сукню довжини максі з рюшами на шиї та рукавах. Насичений колір фуксії додавав аутфіту особливої яскравості.
Знаменитість поєднала таке вбрання з чорно-білими еспадрильями. Волосся вона зібрала в акуратний низький пучок, а на обличчі зробила макіяж. Ведуча підкреслила очі нюдовими тінями та нафарбувала губи блиском.
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Реакція мережі
Шанувальники Каті Осадчої завжди дуже активні у коментарях під її публікаціями. Тому й цього разу світлини набрали багато коментарів:
- "Немов квітка";
- "Шикарна сукня";
- "Ви прекрасна";
- "Все класно, супер";
- "Красуня";
- "Дивитися на вас – одне задоволення. Захоплююсь";
- "Ви дуже гарна та ніжна. Вам пасує цей колір";
- "Яка ти красива, просто чудо".