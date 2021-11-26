Катя Осадча позувала серед пустелі: ефектні кадри на заході сонця

Ведуча гайнула в чергове закордонне відрядження. Цього разу Катя Осадча полетіла в ОАЕ, де відпочиває Юлія Саніна з сім'єю. Зірка не проґавила нагоду сфотографуватися на тлі пустельних пейзажів.

Зіркове подружжя з гурту The Hardkiss взяло сина Данила й полетіло в Абу-Дабі, ОАЕ. Слідом за ними вирушила Катя Осадча, яка розвідала все про люксовий відпочинок Юлії Саніної та Вала. Разом зі знімальною групою вони дивилися на верблюдів і зустрічали захід сонця в пустелі.

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"У моїй колекції заходів сонця однозначно бракувало заходу в пустелі. Жодна світлина не передасть величі пустелі, сьогодні відчули себе героями фільму Дюна", – поділилась емоціями ведуча.

Образ Каті Осадчої в пустелі

Для сафарі по пустелі телезірка обрала ефектний look пісочних відтінків. На ній напівпрозора молочна блуза з воланами на рукавах і декольте та глибоким вирізом. Під вишуканий верх Осадча підібрала повсякденний низ – світлі штани-банани та черевики на шнурівці.

Безумовно, образ ведучої не обійшовся без головного убору. Вона одягла класичний капелюх і хустинку карамельного відтінку, якою зібрала волосся у низький хвіст.

Катя Осадча в пустелі / Фото з інстаграму телеведучої

Катя Осадча в пустелі / Фото з інстаграму телеведучої