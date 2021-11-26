Звездные супруги из группы The Hardkiss взяли сына Даниила и полетели в Абу-Даби, ОАЭ. Следом за ними отправилась Катя Осадчая, которая разведала все о люксовом отдыхе Юлии Саниной и Вала. Вместе со съемочной группой они смотрели на верблюдов и встречали закат в пустыне.

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"В моей коллекции закатов однозначно не хватало заката в пустыне. Ни одна фотография не передаст величия пустыни, сегодня почувствовали себя героями фильма Дюна", – поделилась эмоциями ведущая.

Образ Кати Осадчей в пустыне

Для сафари по пустыне телезвезда выбрала эффектный look песочных оттенков. На ней полупрозрачная молочная блуза с воланами на рукавах и декольте и глубоким вырезом. Под изысканный верх Осадчая подобрала повседневный низ – светлые брюки-бананы и ботинки на шнуровке.

Безусловно, образ ведущей не обошелся без головного убора. Она надела классическую шляпу и платочек карамельного оттенка, которым собрала волосы в низкий хвост.

Катя Осадчая в пустыне / Фото из инстаграма телеведущей

Катя Осадчая в пустыне / Фото из инстаграма телеведущей