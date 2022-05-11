Катя Осадча повернулась до Києва: зворушливе фото возз'єднання з чоловіком
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Українська телеведуча Катя Осадча повернулась до Києва. Вона возз'єдналась з чоловіком після розлуки та показала спільне фото.
Через повномасштабне вторгнення Росії чимало українських жінок були змушені розлучитись з чоловіками й переїхати до більш безпечних місць. Так само вчинила й Катя Осадча з дітьми.
До слова MamaRika зізналась, як "виносила мізки" чоловікові через розлуку та війну
Катя Осадча приїхала до Києва
Та днями телеведуча повернулась до столиці й вперше зустрілась з чоловіком. Вона показала зворушливе фото возз'єднання.
Не розлучатися ніколи,
– підписала кадр Катя Осадча.
Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Шанувальники засипали зіркову пару компліментами у коментарях під дописом. Підписники діляться й власними історіями розлуки з чоловіками:
- "Фантастичні";
- "Надихає. Я і мої діти знову проходимо пекло, коли чоловік на передовій. Два місяці мала кричить ночами, хочу до тата. Два місяці не живу, а існую. Без дому без чоловіка…Не зміг ховатися, відсиджуватися. Сказав, не пробачу собі й діти не зрозуміють… а у вас гарні фото. Обіймайте, доки маєте можливість";
- "Як же хочеться не розлучатися! Ми вперше за 24 роки опинились у такій довгій розлуці. Дуже непросто, але головне – не втрачати спільні цілі й знати, заради чого це";
- "Родина, яка надихає";
- "Які ви красиві. Така має бути справжня сім'я";
- "Моя мрія, яка, на жаль, невідомо коли здійсниться";
- "Так тяжко, коли не можеш щодня обійняти";
- "Такі точні слова".
Одразу ж після повернення телеведуча взялась до роботи. Вона показала свій сад, а також поділилась кадрами з Офісу Президента. Ймовірно, зірка планує розширювати свій проєкт з пошуку дітей та рідних, які зникли через війну.Нагадаємо, Катя Осадча створила телеграм-канал "Пошук зниклих". Завдяки йому зірка дізналась історію жінки з Маріуполя, яка ледь врятувалась після того, як снаряд влучив у її будинок.
Катя Осадча повернулась до Києва / Фото з інстаграм-сторіз